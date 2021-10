A Amnistia Internacional quer agendar uma reunião com a Premier League para discutir a compra do Newcastle por parte de um fundo saudita que terá ligações ao governo desse país.

«O futebol é um desporto global, que precisa de atualizar as suas regras para evitar que os envolvidos em violações dos direitos humanos consigam introduzir-se nesse desporto. A forma como a ‘Premier League’ possibilitou o acordo do Newcastle é um ataque à integridade do futebol inglês», escreveu Sacha Deshmukh, responsável pela Amnistia Internacional no Reino Unido, em carta enviada à Premier League.

O Newcastle foi vendido ao Public Investmend Fund (PIF), que deve injetar mais de 300 milhões de euros no clube, de acordo com a imprensa inglesa.

O PIF é um fundo saudita, mas a Premier League deu autorização ao negócio depois de ter recebido garantias de que não existia ligação ao governo saudita.