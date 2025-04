O Leeds United e o Burnley garantiram, este segunda-feira, a subida ao principal escalão do futebol inglês, após a 44.ª e antepenúltima jornada da segunda divisão.

Em Turf Moor, a equipa de Marcus Edwards levou a melhor sobre o Sheffield United (2-1), graças ao «bis» de Josh Brownhill, aos 28 e aos 44 minutos. Pelo meio, o conjunto visitante ainda reduziu, por intermédio de Tom Cannon, mas não conseguiu evitar a festa do Burnley, que na última época desceu de divisão.

Recorde-se que com este cenário, Marcus Edwards acaba por render 6,5 milhões de euros aos cofres do Sporting, e diz adeus aos leões ao fim de quatro anos.

Assista aqui à festa dos jogadores do Burnley:

Já o Leeds United goleou o Stoke City por 6-0, com claro destaque para o «póker» de Joël Piroe, no decorrer dos primeiros 45 minutos. Júnior Firpo e Willy Gnonto marcaram os restantes golos da formação da casa, que está agora em igualdade pontual com o Burnley (94 pontos).

Resta agora saber quem vai terminar na primeira posição da prova, sendo que faltam apenas serem jogadas duas jornadas. O Leeds United regressa assim à Liga Inglesa, ao fim de duas temporadas.

Veja aqui a festa dos jogadores do Leeds United: