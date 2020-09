Phil Foden e Mason Greenwood, jogadores de Manchester City e Manchester United, respetivamente, vão abandonar o estágio da seleção inglesa, confirmou esta segunda-feira Gareth Southgate.

O selecionador daquele país revelou que os dois jogadores, que se estrearam frente à Islândia, no sábado, quebraram as regras estabelecidas por causa da covid-19.

A imprensa inglesa avança que os dois atletas convidaram mulheres para o hotel onde a equipa dos «Três Leões» estava hospedada, mas Southgate refutou essa ideia, dizendo que nada aconteceu no perímetro afeto à equipa.

«É uma situação muito séria e estamos a tratá-la como tal. Passei a manhã a resolver o problema e a ajudar a equipa técnica a preparar o jogo de amanhã [terça-feira, com a Dinamarca]. Eles foram ingénuos e temos de lidar com isto da forma certa. Reconheço que são jovens, mas o mundo inteiro está a lidar com esta pandemia e toda a gente, independentemente da idade, tem de cumprir com a sua parte», disse o técnico, citado pela BBC.

De resto, há inclusivamente fotos dos dois a circularem na rede social Snapchat de uma das raparigas com quem estiveram.

Gareth Southgate confirmou que a dupla viajará de regresso para o Reino Unido em voos separados.

Depois do triunfo frente à Islândia, a Inglaterra defronta esta terça-feira a Dinamarca, em mais um jogo a contar para a Liga das Nações.