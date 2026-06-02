Sir Kenny Dalglish recorreu às redes sociais para informar que está num processo de tratamento contra o cancro.

A mensagem foi também partilhada pelo Liverpool, que demonstrou apoio a uma das maiores lendas do clube, pedindo ainda «privacidade» tanto para o antigo internacional escocês como a sua família. Dalglish não queria tornar o tema público, mas acabou por fazê-lo de forma inadvertida nas redes sociais.

«Obrigado a todo o staff médico pelo incrível carinho e discrição, não apenas por mim, mas por muitos outros. Não queria ter tornado isto público, mas ao contrário da minha fraca capacidade para usar o telemóvel, o tratamento está a correr bem», pode ler-se.

Recorde-se que Kenny Dalglish conquistou um total de 23 títulos ao serviço dos reds, com destaque claro para as três Ligas dos Campeões e as oito Ligas Inglesas. Ao todo apontou 172 golos em 515 jogos pela equipa principal.

Além de Kenny Dalglish, também Kevin Keegan revelou esta segunda-feira que está a lutar contra um cancro em fase avançada.

Leia aqui a mensagem de Kenny Dalglish: