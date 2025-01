É oficial! Son Heung-min é jogador do Tottenham até 2026, anunciou esta terça-feira o clube inglês.

«Temos o prazer de anunciar que exercemos a opção de estender o contrato de Heung-Min Son, que agora será válido até ao verão de 2026», pode ler-se no comunicado oficial.

O sul coreano, capitão dos Spurs, tinha contrato até 2025, mas o clube decidiu acionar a opção de prolongar mais um ano.

No Tottenham desde 2015, o avançado realiza a décima época com a camisola do clube. Em 2024/25 fez um total de 23 jogos, marcou sete golos e seis assistências.

We are delighted to announce that we have exercised the option to extend Heung-Min Son’s contract, which will now run until the summer of 2026 🤍