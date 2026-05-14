Um elemento do staff do Southampton foi identificado – alegadamente – a gravar um treino do Middlesbrough antes do embate para as meias-finais dos playoffs de promoção à Premier League (0-0 e 2-1), o que arrasta os “Saints” para um delicado caso judicial. De acordo com a imprensa britânica, William Salt deslocou-se ao Rockliffe Hall Golf para comprar um café, utilizando o próprio cartão de crédito, e visitou o centro de treinos do Middlesbrough, a escassos metros.

Nesta quinta-feira, a direção do Championship confirmou que uma «Comissão Independente» assegura a investigação ao caso, que estará encerrado até terça-feira (19 de maio). Por isso, a data da final dos playoffs, com o Hull City – 23 de maio às 16h30 – pode ser alterada.

«Os adeptos devem estar cientes de que o resultado do processo disciplinar pode resultar em alterações. (…) Os clubes vão esclarecer os respetivos processos de venda de bilhetes. (…) Reconhecemos que a situação complexa causou preocupação aos adeptos (…), no entanto, nestas circunstâncias, é a medida mais apropriada», lê-se em comunicado.

O Southampton desceu à segunda divisão inglesa há um ano.