Adam Lallana recorreu às redes sociais para anunciar o fim da carreira, esta quarta-feira.

O médio internacional inglês, de 37 anos, cumpriu 18 jogos em 2024/25, no regresso ao Southampton.

«Termino a carreira com um sentimento avassalador de gratidão e orgulho. Não podia estar mais grato. (…) É de loucos pensar que tudo isto começou quando assinei pela formação do Southampton, em 1999. O lugar onde tudo começou e onde termina. É o clube ao qual, em última análise, devo tudo.»

«Liverpool, a oportunidade de representar um dos maiores clubes do Mundo e ganhar alguns dos maiores troféus. Brighton, onde vivi alguns dos anos mais felizes da minha vida, num clube profundamente ligado à região e gerido de forma inteligente e moderna. E seleção de Inglaterra, cada convocatória significou o Mundo. Representar o meu país foi a maior honra.»

«Orgulho-me da carreira e não me arrependo de nada. Aceitei todos os altos e baixos, pois moldaram-me. (…) Estou ansioso para saber o que reserva o futuro», escreveu.

O médio realizou 305 jogos na Premier League e representou a seleção principal de Inglaterra em 34 ocasiões, com destaque para o Europeu de 2016 e o Mundial de 2014.

No currículo de Lallana constam Mundial de Clubes, Liga dos Campeões, Supertaça Europeia e Premier League.

Nas redes sociais, Liverpool, Southampton e Brighton reagiram a este anúncio.

All the best in your retirement, Adam ❤️