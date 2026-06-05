Agora sim, é oficial. O Southampton contratou em definitivo o guardião israelita Daniel Peretz.

Através de um comunicado, os saints confirmaram a transferência do atleta de 25 anos, que na segunda metade da última época esteve cedido por empréstimo do Bayern Munique e realizou um total de 26 jogos. Desta forma, Daniel Peretz assina um contrato válido para as próximas quatro temporadas.

«Estou muito entusiasmado. Nos últimos meses, esta foi a minha casa e partilhámos bons momentos, assim como alguns menos bons. O meu sonho é jogar na Liga Inglesa e nos maiores palcos do futebol mundial», confessa.