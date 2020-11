O Wolverhampton empatou nesta segunda-feira com o Southampton, no Molineux (1-1), em encontro referente à 9.ª jornada da Premier League. A equipa visitante marcou primeiro, por Theo Walcott, mas Pedro Neto saiu do banco para evitar a derrota da formação orientada por Nuno Espírito Santo, que se apresentou num inusitado 4x3x3.



O treinador apresentou cinco jogadores portugueses de início (Rui Patrício, Nélson Semedo, João Moutinho, Rúben Neves e Daniel Podence), entregando a braçadeira de capitão a Rúben Neves, face à ausência de Conor Coady. João Moutinho e Adama Traoré foram titulares, com o internacional espanhol a relegar Pedro Neto para o banco de suplentes.



Depois de uma primeira parte sem golos, Theo Walcott inaugurou a contagem ao minuto 58.

Nuno trocou Rúben Neves por Pedro Neto e o jovem esquerdino, que marcou na estreia pela seleção de Portugal, garantiu o empate cinco minutos depois de entrar, após um remate de Raúl Jiménez ao poste.

Vitinha, que não tinha vindo a ser opção para o treinador do Wolverhampton, foi lançado nos minutos finais do encontro (85m), para o lugar de Daniel Podence.



Com este resultado, o Wolverhampton continua na 9.ª posição da tabela classificativa da Premier League, enquanto o Southampton está no 5.º lugar.