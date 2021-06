Aos 17 anos e 349 dias, o médio inglês Jude Bellingham tornou-se neste domingo no jogador mais jovem de sempre a jogar na fase final de um Europeu. Bellingham entrou aos 82 minutos para o lugar de Harry Kane, na partida de estreia de Inglaterra no Europeu, frente à Croácia.

O jogador do Borussia Dortmund bateu um recorde que pertencia ao holandês Jetro Willems, que em 2012 atuou com 18 anos e 71 dias.

17 - Aged 17 years and 349 days, Jude Bellingham is now the youngest ever player to appear in the European Championship, overtaking Jetro Willems' record set in 2012 (18 years and 71 days). Stage. #ENG #CRO #EURO2020 pic.twitter.com/dGUHMiLG3d