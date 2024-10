O diretor da INEOS, Dave Brailsford confirmou, esta quarta-feira, que a transferência de Ruben Amorim está fechada.

À saída de Old Trafford, após assistir à goleada aplicada pelos «red devils» frente ao Leicester (5-2), acabou por ser interpelado por alguns adeptos e foi questionado sobre o técnico do Sporting. A INEOS é o grupo que detém o Man. United e que é liderado pelo multimilionário Jim Ratcliffe, coproprietário do clube.

«Sim, está feito!», respondeu.

Recorde-se que os leões já tinham enviado um comunicado à CMVM, a confirmar o interesse dos «red devils» em pagar a cláusula de rescisão de Amorim, avaliada em 10 milhões de euros.

Questionado sobre o tema, na conferência após a vitória frente ao Nacional, o treinador não confirmou a mudança para Inglaterra e garantiu que vai explicar tudo quando o «timing» for o oportuno.

Veja aqui as declarações do diretor da INEOS: