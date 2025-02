Marcus Edwards viu do banco a vitória caseira do Burnely sobre o Oxford, em jogo da 31.ª jornada do Championship, segundo escalão de Inglaterra.

O extremo cedido pelo Sporting foi convocado por Scott Parker à primeira oportunidade, mas não foi desta que se estreou.

O Burnley venceu por 1-0, com o único golo do jogo a ser marcado por Michal Helik na própria baliza. A nova equipa de Marcus Edwards está, à condição, no segundo lugar do Championship, a dois pontos do Leeds e em igualdade pontual com o Sheffield United, equipas que têm menos um jogo.

Se subir de divisão, o Burnley está obrigado a pagar 15 milhões de euros ao Sporting.