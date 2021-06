Nesta segunda-feira, com a conclusão do Grupo B do Campeonato da Europa de 2020, seis seleções ficaram a saber que já estão apuradas para os oitavos de final da competição: Suíça, Inglaterra, República Checa, Dinamarca, Suécia e França.



Como Finlândia e Ucrânia terminaram os respetivos grupos no terceiro lugar, com três pontos, as seleções que contabilizam pelo menos quatro pontos já sabem que, na pior das hipóteses, serão uma das melhores terceiras classificadas.