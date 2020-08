Matt Piper era um jovem promissor jogador inglês, que jogou no Leicester e no Sunderland, mas a carreira acabou por terminar prematuramente, aos 25 anos, devido a várias lesões, que obrigaram a 14 operações aos joelhos. O ex-jogador, agora com 38 anos, conta que, após a retirada, caiu numa espiral de adição de drogas e álcool, que o levou a tentar o suicídio em cima do túmulo do avô.

Nessa noite, bebeu duas garrafas de uísque e consumiu todas as drogas que tinha em casa. A mãe acabou por o encontrar depois inconsciente e deitado no túmulo do avô, no cemitério de Leicestershire. Decidiu ir morrer ali?

«É difícil responder, mas diria que sim. Não me lembro de ter esses pensamentos exatos, mas definitivamente tinha isso em mente e tinha a certeza de que os meus filhos estariam melhor sem mim», disse Matt Piper em entrevistaao Daily Mail.

«Eu não me importava com rigorosamente nada. Eu consumia o que tinha de consumir. Deixei as minhas chaves, o meu telefone e a minha carteira em casa para me deitar num túmulo. Agora percebo que nesse dia queria mesmo acabar com tudo», desabafou o ex-jogador que contou que, além de álcool consumiu Valium numa dosagem muito superior ao recomendado para esquecer os problemas.

Agora essas adições fazem parte do passado. Matt Piper fez terapia com recurso a cavalos e recuperou a vida de volta, sendo agora diretor de uma escola de futebol para crianças.