Vítor Matos entrou com o pé direito no comando técnico do Swansea, após perder na receção ao Derby County, por 2-1, num jogo a contar para a 17.ª jornada do Championship.

O primeiro tempo foi bastante dividido, mas apenas o conjunto visitante conseguiu colocar a bola no fundo da baliza, por intermédio de Joe Ward (34 minutos). Logo a abrir o segundo tempo, Lars-Jorgen Salvessen dobrou a vantagem do Derby County, que apenas permitiu ao Swansea reagir já em cima do apito final do árbitro, com o golo de Galbratih (90 minutos).

Esta foi a quarta derrota consecutiva para os galeses, que ocupam a 20.ª posição da tabela (17 pontos), apenas quatro pontos acima da zona de despromoção. Após o encontro, o ex-treinador do Marítimo confessou que este não era o arranque que pretendia no clube e destacou os «bons momentos» da equipa no primeiro tempo.

«Não era o resultado que pretendíamos. Tivemos bons momentos na primeira parte, mas temos de melhorar. Temos de ser muito mais perigosos com a posse de bola que temos e, acima de tudo, sermos mais fortes na contrapressão. Isso vai ajudar-nos a atacar mais e a sermos mais equilibrados em campo», afirmou.

Assista às declarações de Vítor Matos: