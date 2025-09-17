O Swansea venceu o Nottingham Forest por 3-2 e carimbou a passagem para os «oitavos» da Taça da Liga Inglesa, num jogo marcado por uma remontada sensacional no período de compensação da segunda parte.

A primeira parte teve um ascendente claro dos visitantes, que chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, graças ao «bis» de Igor Jesus (15 e 45+1 minutos).

Este resultado manteve-se até ao intervalo e o segundo tempo trouxe um final inesperado para uma eliminatória que parecia bem encaminhada para a equipa que atua no principal escalão do futebol inglês.

Burgess reduziu a desvantagem para o Swansea aos 68 minutos e pouco depois do minuto 90, os adeptos da casa festejaram o golo do empate, apontado por Vipotnik. Ainda assim, o momento da noite aconteceu aos 90+7 minutos.

Um pontapé ao poste deixou a bola à mercê de Cameron Burgess, que após ter feito um golo chegou ao «bis» e levou à loucura os milhares de adeptos que se deslocaram até ao estádio.

Assista aqui ao golo decisivo do Swansea:

Com este resultado, o Swansea junta-se ao Crystal Palace, ao Grimsby e ao Brentford na próxima fase da competição.