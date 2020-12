Com um golo de Cavani a três minutos do final e outro de Martial em tempo de compensação, o Manchester United bateu o Everton, em Goodison Park, por 2-0, e reclamou a última vaga nas meias-finais da Taça da Liga inglesa. Um jogo equilibrado, com os de vermelho de Solskjaer a tentarem romper a boa organização dos azuis de Ancelotti, mas que só ficou decidido com o tal golo do uruguaio que voltou a marcar no mesmo palco onde se tinha estreado a marcar pela equipa de Old Traffford.

A equipa de Old Trafford procurou desde logo assumir as rédeas do jogo, com um forte caudal ofensivo, suportado por Bruno Fernandes, Cavani e Greenwood, mas desde cedo deparou-se com um Everton extremamente bem organizado por Carlo Ancelotti, com André Gomes a titular no meio-campo.

Ainda assim, os de vermelho, apesar do ritmo baixo, estiveram por cima ao longo de toda a primeira parte, com destaque para duas boas oportunidades de Cavani e um Olsen inspirado entre os postes.

O Everton cresceu no início do segundo tempo, subindo um pouco as linhas e jogando no erro do adversário, mas a estratégia ficou condicionada com a lesão de Richarlison que teve de ceder o lugar a Bernard. O United voltou a estar perto do golo, num lance em que Pogba destacou Cavani sobre a direita e o uruguaio solicitou o remate de Bruno Fernandes à entrada da área, mas a bola passou a rasar a trave.

Já em cima do intervalo, Bruno Fernandes também teve uma oportunidade, na marcação de um livre direto, mas Olson respondeu com mais uma boa defesa.

Ainda sem golos, Solskjaer decidiu arriscar nos últimos vinte minutos, refrescando o ataque com as entradas de Martial e Rashford para os lugares de Greenwood e Van de Beek, mas o jogo continuou com um ritmo baixo e as duas equipas sentiam extremas dificuldades em surpreender as defesas contrárias.

O United voltou a crescer nos últimos dez minutos, Alex Telles teve nova oportunidade de livre direto, mas foi Cavani que, a três minutos do fim, desbloqueou o marcador. Transição rápida, com a bola a vir de Pogba, para Martial que, por sua vez, serviu o uruguaio, que rematou forte e cruzado, desta vez, sem hipóteses para Olsen.

Com cinco minutos de compensação, o Everton arriscou tudo no ataque e jogo tornou-se frenético, com Bruno Fernandes a atirar ao poste antes de Martial fechar as contas com o segundo golo do United.

A equipa de Old Trafford junta-se, assim, ao Tottenham, Manchester City e Brentford nas meias-finais. O sorteio vai realizar-se ainda esta quarta-feira.

Confira o golo de Cavani:

E o golo de Martial: