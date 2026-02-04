VÍDEO: «bis» de Marmoush e Man. City está na final da Taça da Liga
Citizens deixam para trás o Newcastle com um agregado de 5-1 nas duas mãos das meias-finais
Um primeiro tempo sem espinhas confirmou a presença do Manchester City na final da Taça da Liga Inglesa, após triunfo sobre o Newcastle por 3-1, na segunda mão das meias-finais. Nota para a titularidade de Matheus Nunes e a presença de Ruben Dias no banco de suplentes, que de lá não saiu durante todo o jogo.
Depois da vitória por 2-0 no encontro da primeira mão, os comandados de Pep Guardiola entraram a todo o gás e aos sete minutos já estavam na frente do marcador, graças ao golo de Omar Marmoush. Após uma bela desmarcação nas costas da defesa, um toque exagerado na bola quase impediu o primeiro dos citizens, mas com alguma felicidade colocou a bola no fundo da baliza.
Marmoush acreditou e foi recompensado 😅#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #CarabaoCup #Newcastle #ManchesterCity pic.twitter.com/KHOLlZXhsX— sport tv (@sporttvportugal) February 4, 2026
Este foi apenas um aperitivo para o que viria a acontecer ainda antes da meia hora de jogo, sendo que o internacional egípcio voltou a fazer o gosto ao pé e novamente com muita sorte à mistura. Na sequência de um cruzamento de Semenyo, a bola foi cortada de forma defeituosa pela defensiva dos magpies e, no sítio certo, Marmoush cabeceou para o 2-0.
Ora, a vantagem começava a ser algo dilatada e difícil de contrariar pelos visitantes, mas o terceiro chegou pouco depois. Terceiro corte mal efetuado pelos defesas do Newcastle e novamente o Man. City a aproveitar para fazer o golo. Dentro da área, Reijnders não tremeu e atirou rasteiro para o 3-0, justificado pela eficácia e número de oportunidades da equipa da casa.
A vantagem no resultado manteve-se até ao intervalo e o melhor que o Newcastle conseguiu fazer foi reduzi-la, aos 62 minutos. Elanga respondeu da melhor forma à assistência de Thiaw e fez o primeiro golo da equipa em toda a eliminatória, quer no St. James' Park, quer no Etihad.
Assim sendo, o Manchester City confirma a presença na final da Taça da Liga Inglesa e vai medir forças com o Arsenal, orientado por Mikel Arteta, e que é o atual líder da Liga Inglesa.