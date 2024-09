O Manchester United recebeu e goleou o Barnsley por 7-0, num jogo a contar para os 16 avos de final da Taça da Liga Inglesa.

Em Old Trafford, Diogo Dalot foi titular nos «red devils» e Bruno Fernandes começou no banco de suplentes, num encontro em que a equipa da casa não deu qualquer hipótese ao adversário. Os holofotes estiveram centrados em Alejandro Garnacho, que aos 16 minutos deu o 1-0 a Rashford, aos 35 viu Antony ampliar a vantagem de grande penalidade e a fechar a primeira parte carimbou o terceiro do Man. United.

Ao todo, o internacional argentino fez dois golos e duas assistências, sendo que aos 58 minutos, os comandados de Ten Hag já venciam por 5-0. Já com Bruno Fernandes em campo, o médio português ainda foi a tempo de assistir Christian Eriksen por duas vezes e fechar as contas de uma exibição de mão cheia para o Man. United, que segue assim para os «oitavos» da competição.

Veja aqui um dos golos apontados pelo Manchester United:

Já em Goodison Park, o Southampton precisou das grandes penalidades para derrotar o Everton, que se colocou em vantagem aos 20 minutos, graças ao remate certeiro de Abdoulaye Doucouré. Pouco depois, foi a vez dos «saints» chegarem à igualdade, por intermédio do defesa inglês, Taylor Harwood-Bellis.

Ao intervalo, Mateus Fernandes saltou do banco de suplentes e rendeu o experiente Adam Lallana e foi o ex-Sporting que assumiu a primeira de 12 grandes penalidades, sendo que o empate a um golo não se alterou até final. Da marca dos onze metros, Ashley Young falhou no «mata-mata» e o Everton disse adeus à Taça da Liga Inglesa.

A mesma sorte não teve o Fulham, de Marco Silva, que conseguiu recuperar de uma desvantagem de um golo, marcado por Ledson, ainda no primeiro tempo, mas apesar do remate certeiro de Reiss Nelson, o que se seguiu foi uma verdadeira montanha russa de emoções.

Ao todo foram 34 grandes penalidades, sendo que pelo meio apenas Jorge Cuenca (Fulham) e Kesler-Hayden (Preston North End) não conseguiram marcar. Ora, depois de ter feito as delícias dos adeptos aos 35 minutos, Ryan Ledson encarregou-se de marcar o penálti decisivo e aplicar o castigo máximo ao Fulham, que acabou eliminado, depois de Castagne ter falhado o alvo.

Confira os restantes resultados desta terça-feira na Taça da Liga Inglesa:

Stoke City-Fleetwood, 1-1 (vitória do Stoke após g.p)

Blackpool-Sheffield Wednesday, 0-1

Brentford-Leyton Oriend, 3-1

QPR-Crystal Palace, 1-2