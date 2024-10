O Manchester United recebeu e goleou o Leicester, por 5-2, no jogo de estreia de Ruud Van Nistelrooy no comando técnico dos «red devils», a contar para a Taça da Liga Inglesa.

Com Bruno Fernandes e Diogo Dalot no onze inicial, a equipa da casa mostrou que não estava para brincadeiras e aos 15 minutos já vencia por 1-0, graças a um momento de magia de Casemiro.

Após receber de Garnacho, o internacional brasileiro teve tempo e espaço para brilhar e de fora da área, olhou para a baliza adversária e pensou «cá vai disto». Um autêntico golaço, com a bola a bater na trave antes de beijar as redes.

Este momento foi essencial para o que aconteceu depois, já que entre o minuto 28 e o minuto 45, surgiram mais cinco golos. O segundo dos «red devils» teve início no pé direito de Dalot, que dentro da área descobriu Garnacho e o argentino só teve de encostar para o 2-0.

Apesar da resposta visitante, com um belo golo de El Khannouss, o Man. United voltou a ampliar a vantagem, graças ao livre bem cobrado por Bruno Fernandes e o «bis» de Casemiro. A fechar o primeiro tempo, Coady ainda reduziu para os «foxes», que deixaram o resultado em 4-2, para o segundo tempo.

Ora, se o Leicester ainda tinha a esperança de conseguir dar a volta ao texto, Bruno Fernandes encarregou-se de estragar os planos (e de que maneira). Solto de marcação, o médio português tirou o guarda-redes da frente com classe e com a baliza aberta só teve de atirar a contar, fixando o resultado em 5-2.

Nos restantes jogos da noite, o Liverpool deslocou-se até Brighton e teve de suar para seguir em frente na competição, garantindo o triunfo, por 3-2.

O nulo ao intervalo obrigou a mudanças nos segundos 45 minutos e tudo começou num bilhete de Cody Gakpo. O avançado neerlandês fletiu de fora para dentro e rematou em arco, completamente fora do alcance do guarda-redes.

Pouco depois, o mesmo Gakpo terminou da melhor forma uma jogada de Tyler Morton, ampliando para 2-0 a vantagem dos «reds». Só que até final, o conjunto orientado por Arne Slot não ganhou para o susto, sendo que Adingra reduziu para o Brighton, aos 81 minutos, ainda que Luis Díaz tenha também faturado quatro minutos depois.

O resultado ficou fechado em cima do apito final, graças ao remate certeiro de Lamptey, ainda que insuficiente para impedir o triunfo do Liverpool, que segue em frente na prova.

Por fim, com João Félix e Renato Veiga no onze inicial, o Chelsea deslocou-se até ao reduto do Newcastle e acabou por sair derrotado (2-0), graças a um golo de Isak e uma infelicidade de Disasi, ambos no primeiro tempo.

Confira aqui os restantes resultados da jornada:

Aston Villa-Crystal Palace, 1-2

Preston North End-Arsenal, 0-3