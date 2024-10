Com Rúben Dias e Matheus Nunes no onze inicial, o Manchester City foi ao terreno do Tottenham e acabou eliminado da Taça da Liga Inglesa, após perder por 2-1.

Uma entrada forte dos «spurs» trouxe frutos logo aos cinco minutos de jogo, quando Kulusevski pegou na bola e assistiu Timo Werner para o 1-0, num golo muito bem construído. Ainda antes da meia-hora de jogo, o Tottenham ampliou a vantagem, novamente com um toque sueco e a segunda assistência da noite de Kulusevski.

Na sequência de um pontapé de canto estudado, Pape Sarr apareceu à entrada da área e desferiu um golpe letal na baliza defendida por Ortega, colocando assim os «spurs» a vencer por 2-0.

O melhor que o Man. City conseguiu fazer foi reduzir, já em cima do intervalo, graças ao golo de Matheus Nunes, que apareceu no sítio certo para finalizar um lance criado por Savinho. A qualidade individual do brasileiro completou grande parte do trabalho e o português atirou a contar.

Ainda assim, apesar do domínio na posse de bola e com Bernardo Silva em campo, os «citizens» não conseguiram dar a volta ao resultado e acabaram eliminados da competição.

Na próxima fase, o Tottenham vai medir forças com o Manchester United, que já poderá ter Ruben Amorim no banco de suplentes.