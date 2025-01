A partida desta quarta-feira entre Tottenham e Liverpool, que terminou com a vitória da equipa londrina [1-0], ficou marcada pelo colapso em campo de Rodrigo Bentancur com cinco minutos decorridos.

No final do encontro, Ange Postecoglou, treinador dos spurs falou sobre o sucedido, garantindo que o jogador uruguaio «estava consciente quando saiu do campo».

«Não quero especular porque também não sei. Só sei que ele estava consciente quando saiu. É óbvio que foi uma espécie de traumatismo craniano, mas estava consciente quando saiu do campo. E foi levado para o hospital para observação. Mas não sei muito bem como é que isso aconteceu», começou por dizer aos microfones da Sky Sports.

«A não ser que me chamem um médico, não vou especular porque não é justo para as pessoas à volta dele. Mas foi um traumatismo craniano. E os jogadores estavam preocupados, por isso é óbvio que se passava alguma coisa.»

De recordar, Bentancur desmaiou durante o encontro para a Taça de Inglaterra com o Liverpool. Ainda durante a partida, o clube londrino confirmou que o jogador já estava consciente e que tinha sido transportado para o hospital para realizar exames.