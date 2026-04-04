Atenção, Sporting: Arsenal é afastado da Taça por equipa do Championship
Southampton derrota Gunners por 2-1 e segue para as meias-finais. Gyökeres marcou pelos londrinos
Grande surpresa na Taça de Inglaterra, com o líder da Premier League, Arsenal, a ser afastado, nos quartos de final, pelo Southampton, que compete no Championship.
Em vésperas de visitar Alvalade para a defrontar o Sporting na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, os Gunners perderam por 2-1, de pouco valendo o golo de Viktor Gyökeres (68m), que foi lançado por Mikel Arteta para a última meia hora do encontro.
Havertz a combinar com Gyökeres para empatar o jogo para os Gunners 🫡#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #TaçadeInglaterra #Southampton #ArsenalFC pic.twitter.com/VxqhRNkGnz— sport tv (@sporttvportugal) April 4, 2026
Ross Stewart (35m), aproveitando um erro crasso de Ben White, e Shea Charles (85m) marcaram os golos que valeram o triunfo ao Southampton, que se junta ao Chelsea e ao Liverpool nas meias-finais da Taça de Inglaterra.
Southampton na frente no St Mary's 🍿#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #FACup #Southampton #ArsenalFC pic.twitter.com/683Kv9pEct— sport tv (@sporttvportugal) April 4, 2026
Para além da derrota, Mikel Arteta, treinador do Arsenal, viu o defesa internacional brasileiro Gabriel Magalhães deixar o encontro lesionado.