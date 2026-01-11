Diogo Dalot abordou pela primeira vez a saída de Ruben Amorim do comando técnico do Manchester United e confessou que é um período «difícil» para todos, especialmente porque têm de encontrar soluções «rapidamente» para os problemas na equipa.

Em declarações à TNT Sports, o internacional português mostrou-se ainda frustrado pela eliminação precoce da Taça de Inglaterra, sendo que os red devils perderam frente ao Brighton por 2-1, precisamente na estreia do clube na edição de 2025/26 na competição.

«Críamos o suficiente para ganhar o jogo, se for honesto. O cartão vermelho deixou-nos em desvantagem porque estávamos em cima do Brighton nos últimos momentos. No geral estou muito desapontado porque queríamos seguir em frente. Os rapazes tentaram de tudo e saímos desapontados porque merecíamos ganhar», começou por referir.

«Amorim? Tem sido muito difícil. É sempre um período em que temos de encontrar soluções para resolver os problemas rapidamente. Temos de nos adaptar e seguir em frente», acrescentou.