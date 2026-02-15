Inglaterra
Inglaterra: «batatal» não impede Wolverhampton de seguir em frente na Taça
Santiago Bueno assina único golo do encontro, num relvado transformado em lama e que fez lembrar os «velhos tempos» do futebol inglês
Grimsby Town e Wolverhampton protagonizaram um jogo old school na Taça de Inglaterra, muito por culpa do relvado, que ficou transformado num autêntico «lamaçal» e dificultou a tarefa dos intervenientes.
Desde cedo, a chuva foi afetando as condições da relva e a qualidade do jogo, a contar para os 16 avos da competição. Sem qualquer português em campo, Rodrigo Gomes não saiu do banco de suplentes, e o único golo do encontro surgiu apenas aos 60 minutos, num lance de insistência finalizado com sucesso por Santiago Bueno.
Assista aqui ao único golo do encontro:
O espetáculo, esse ficou reservado para as lentes e respetivas câmeras dos fotógrafos à volta do campo, que trouxeram outra perspetiva de um jogo muito pastoso e sem grandes incidências.
