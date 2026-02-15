Grimsby Town e Wolverhampton protagonizaram um jogo old school na Taça de Inglaterra, muito por culpa do relvado, que ficou transformado num autêntico «lamaçal» e dificultou a tarefa dos intervenientes.

Desde cedo, a chuva foi afetando as condições da relva e a qualidade do jogo, a contar para os 16 avos da competição. Sem qualquer português em campo, Rodrigo Gomes não saiu do banco de suplentes, e o único golo do encontro surgiu apenas aos 60 minutos, num lance de insistência finalizado com sucesso por Santiago Bueno.

Assista aqui ao único golo do encontro:

O espetáculo, esse ficou reservado para as lentes e respetivas câmeras dos fotógrafos à volta do campo, que trouxeram outra perspetiva de um jogo muito pastoso e sem grandes incidências.

