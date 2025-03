O Manchester City deslocou-se até ao reduto do Bournemouth e venceu por 2-1, num jogo em que Guardiola trouxe do banco de suplentes as soluções para os problemas.

Guardiola lançou Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva de início e a verdade é que a primeira parte foi de maior domínio por parte dos «cherries», muito graças à passividade defensiva do adversário.

Ainda assim, o Man. City podia-se ter colocado em vantagem no marcador logo aos 13 minutos, quando beneficiou de uma grande penalidade. Da marca dos onze metros, Haaland atirou para o lado de Kepa e o espanhol agarrou a bola, evitando o 1-0 para os «citizens».

Ora, a velha máxima do futebol voltou a aplicar-se minutos depois, quando Evanilson atirou para o fundo da baliza. Na sequência de um cruzamento para o interior da área, Kluivert desviou de forma subtil para o segundo poste, onde apareceu o pontapé certeiro do ex- FC Porto.

Até ao intervalo, o Bournemouth tomou conta das operações e a vantagem não sofreu quaisquer alterações. Ainda assim, tudo mudou no segundo tempo e o mérito foi de Guardiola, mas sobretudo do jovem Nico O’Reilly.

Poucos minutos após ter entrado em campo, galgou metros com a bola controlada e dentro da área descobriu Haaland, que se redimiu do penálti falhado para restabelecer a igualdade no marcador. O movimento do norueguês foi muito bom e a finalização ainda foi melhor.

Melhor do que um golo, só mesmo o segundo e que confirmou a reviravolta no marcador. O'Reilly voltou a fazer estragos, recuperou a bola em zona subida e serviu de bandeja o recém entrado Marmoush para o 2-1.

Dento da área, o egípcio fez o que melhor sabe e no frente a frente com Kepa não tremeu, atirando de pé direito para o fundo da baliza. A partir daqui, o jogo ficou mais morno e o resultado não sofreu quaisquer alterações.

Assim sendo, o Man. City sabe que pela frente terá o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, nas meias-finais da Taça de Inglaterra. No outro lado, Crystal Palace e Aston Villa irão medir forças por uma vaga na final.