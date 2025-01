Este domingo, logo após o Manchester United eliminar o Arsenal, ficou a conhecer-se o sorteio dos jogos dos dezasseis avos de final da Taça de Inglaterra.

Ora, entre 31 possíveis adversários, o Manchester United de Ruben Amorim vai encontrar o Leicester, orientado por Ruud van Nistelrooy, que esteve no comando dos Red Devils após a saída de Erik ten Hag e chegada do português a Inglaterra.

O Chelsea de João Félix, Pedro Neto e Renato Veiga visita o terreno do Brighton. O Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo e Jota Silva joga em casa do Exeter City.

O Wolverhampton de Vítor Pereira mede forças no terreno do Blackburn e o Man. City joga com o vencedor da eliminatória entre o Leyton Orient/Derby County

A ronda será jogada no fim de semana de 8 de fevereiro.

Eis o resultado de todo o sorteio:

Leeds - Millwall/Dagenham & Redbridge

Brighton - Chelsea

Preston North End/Charlton Athletic - Wycombe Wanderers

Exeter City - Nottingham Forest

Coventry City - Ipswich Town

Blackburn - Wolverhampton

Mansfield Town/Wigan Athletic - Fulham

Birmingham - Newcastle

Plymouth Argyle - Liverpool

Everton - Bournemouth

Aston Villa - Tottenham

Southampton/Swansea - Burnley

Leyton Orient/Derby County - Manchester City

Doncaster Rovers - Crystal Palace

Stoke City - Cardiff City