Taça de Inglaterra: Rodrigo Gomes volta de lesão e marca na vitória dos Wolves
«Lobos» batem conjunto da quarta divisão inglesa por 6-1
O Wolverhampton recebeu e venceu o conjunto do Shrewsbury por 6-1. Apesar da vitória, o destaque vai para Rodrigo Gomes, que foi novidade na convocatória do Wolves, depois de estar sem jogar desde outubro devido a uma lesão na virilha.
Rob Edwards, treinador do Wolves, disse na antevisão da partida, que tinha a esperança que o ala português somasse minutos. E assim foi. Rodrigo Gomes entrou na partida ao minuto 60 e ainda foi a tempo de colocar o seu nome na lista de marcadores. O destaque, ainda assim, vai para Jorgen Strand Larsen, que anotou um hat trick (9, 41 e 58m). Jhon Arias (11m) e Arokodare (90+2m) apontaram os outros golos dos «lobos».
O Wolverhampton segue, assim, em frente na Taça de Inglaterra e continua o bom momento que 2026 trouxe à equipa: são já quatro jogos consecutivos sem perder.
Tal como o Wolverhampton, o Leicester tinha o objetivo de seguir em frente. Na visita ao terreno do Cheltenham, a equipa liderada por Martín Cifuentes quis resolver o jogo o mais rápido possível. Ao intervalo, o Leicester vencia por 2-0, com golos de Daka (24m) e Mavididi (45m), resultado que não se alterou até ao final do encontro.