O Arsenal recebeu e goleou este domingo o Wigan, da terceira divisão, por 4-0, e apurou-se para os oitavos de final da Taça de Inglaterra. Isto sem precisar de Gyökeres, que apenas entrou na segunda parte, quando o resultado já estava feito.

Os gunners, de resto, entraram com tudo e resolveram o jogo em apenas 27 minutos. Madueke (11m) abriu o marcador depois de um grande passe de Eze, a isolar o internacional inglês.

Sete minutos depois, Eze voltou a servir para novo golo do Arsenal: mais um grande passe do reforço para esta temporada e Martinelli finalizou cruzado para o 2-0.

Aos 23 minutos, Saka cruzou da direita, Gabriel Jesus falhou o desvio, mas Jack Hunt acabou por ser surpreendido e acabou por atirar para a própria baliza.

A goleada ficou fechada ainda antes da meia-hora de jogo. Gabriel Jesus tinha falhado quatro minutos antes, mas desta vez picou com souplesse por cima do guarda-redes adversário.

Na segunda parte, Gyökeres entrou então para o lugar de Saka, mas o antigo avançado do Sporting acabou por ficar em branco.

Com este resultado, o Arsenal segue em frente na competição, para os oitavos de final, já o Wigan, vencedores em 2012/13 sob o comando de Roberto Martínez, ficam pelo caminho.