Dois jogos sem Amorim no comando técnico, dois jogos sem vencer para o Manchester United. Após o empate a dois golos no reduto do Burnley, os comandados de Fletcher perderam por 2-1 frente ao Brighton e disseram adeus à Taça de Inglaterra.

Bruno Fernandes e Diogo Dalot foram titulares no segundo jogo de Fletcher à frente dos red devils e o lateral português até podia ter sido feliz logo nos minutos iniciais, logo em dose dupla.

Ao descobrir espaço nas costas da defesa do Brighton, Dalot aventurou-se e conseguiu ficar na cara de Steele, que começou a construir uma exibição sólida nos primeiros 45 minutos, com uma defesa atenta. Pouco depois, a bola saiu por cima da baliza e a Dalot sucedeu-se um pontapé rasteiro de Bruno Fernandes, novamente travado por uma estirada impressionante do guardião neerlandês.

Ora, face a este arranque do Manchester United nada fazia prever o que aconteceu aos 12 minutos. Na sequência de um belo lance individual de Welbeck, a bola viajou até ao coração da área, Lisandro Martínez evitou o golo de Rutter, mas nada conseguiu fazer para travar as intenções de Gruda.

Este momento serviu para gelar as bancadas de Old Trafford, que até ao intervalo não tiveram motivos para sorrir, já que o resultado não sofreu quaisquer alterações. O regresso dos balneários trouxe um Man. United mais atrevido, com uma boa ocasião de golo para Lisandro Martínez, só que do outro lado havia Danny Welbeck.

O antigo avançado dos red devils tem por hábito marcar à antiga equipa e o jogo deste domingo não foi exceção. Muito graças à passividade de Dorgu e Yoro, a bola chegou aos pés do internacional inglês e o resto é pura magia. Um remate potente que entrou no canto superior direito da baliza de Lammens e sem qualquer hipótese de defesa para o guardião belga.

A partir daqui, o conjunto da casa teve de correr atrás do prejuízo e teve em Shea Lacey a irreverência que faltava até então. O jovem avançado quase assistiu Sesko para o golo da esperança, mas o «toque de Midas» estava no pé direito de Bruno Fernandes.

Na sequência de um pontapé de canto, o avançado esloveno subiu ao segundo andar e cabeceou para o fundo da baliza, levando à loucura os milhares de adeptos presentes em Old Trafford. Seguiu-se uma autêntica avalanche ofensiva dos red devils, travada por uma infantilidade de Shea Lacey. Já com amarelo, protestou um lançamento de linha lateral e o árbitro deu-lhe ordem de expulsão.

Sesko ainda reduziu com assistência de Bruno Fernandes mas não foi suficiente 😤



Sesko ainda reduziu com assistência de Bruno Fernandes mas não foi suficiente 😤

O Manchester United é eliminado da FA Cup em Old Trafford pelo Brighton!

Desta forma, o Brighton teve mais facilidade em limitar os ataques do adversário e carimbou a passagem à próxima fase da Taça de Inglaterra. Já a aventura do Man. United termina logo no jogo de estreia nesta edição da prova e Fletcher continua sem vencer neste período pós-Amorim.