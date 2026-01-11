O jogo entre Manchester United e Brighton terminou com a derrota dos red devils, mas um dos momentos do encontro foi a expulsão de Shea Lacey, devido a protestos.

Tudo aconteceu nos últimos minutos do jogo, quando o Manchester United procurava chegar ao empate. O jovem avançado já tinha cartão amarelo e acabou por ver o vermelho, após socar a bola contra a relva. Perante esta reação, a plateia de Old Trafford aplaudiu o atleta, que deixou as quatro linhas completamente inconsolável.