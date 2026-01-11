Inglaterra
VÍDEO: Old Trafford aplaude jovem do Man. United expulso por protestos
Shea Lacey tinha amarelo e protestou um lançamento de linha lateral, acabando por ver o cartão vermelho
O jogo entre Manchester United e Brighton terminou com a derrota dos red devils, mas um dos momentos do encontro foi a expulsão de Shea Lacey, devido a protestos.
Tudo aconteceu nos últimos minutos do jogo, quando o Manchester United procurava chegar ao empate. O jovem avançado já tinha cartão amarelo e acabou por ver o vermelho, após socar a bola contra a relva. Perante esta reação, a plateia de Old Trafford aplaudiu o atleta, que deixou as quatro linhas completamente inconsolável.
O jovem Lacey foi expulso já perto do final e ficou inconsolável 💔#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #TaçadeInglaterra #ManchesterUnited #Brighton pic.twitter.com/fJFGxAwUyX— sport tv (@sporttvportugal) January 11, 2026
