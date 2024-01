O Wolverhamtpon apurou-se esta noite para a quarta eliminatória da Taça de Inglaterra, ao vencer na receção ao Brentford (3-2), depois de se ter registado um empate na primeira partida da eliminatória.

José Sá, Toti Gomes e Nélson Semedo foram titulares nos wolves e viram Nathan Michael Collins abrir o marcador para a formação visitante aos 13 minutos.

A equipa da casa empatou ainda antes do intervalo, aos 36 minutos, precisamente com um golo de Nélson Semedo, com uma finalização em cima da linha de baliza.

No início do segundo tempo, aos 52 minutos, Neal Maupay voltou a dar vantagem ao Brentford, mas Nathan Fraser enviou o jogo para prolongamento com um golo a 18 minutos dos 90.

Aí, Matheus Cunha, que já tinha assistido Fraser, voltou a ser decisivo e fez o 3-2 aos 105+5 minutos, de penálti, numa altura em que Pedro Neto já estava em campo.

Nos 16 avos de final, o Wolverhampton vai defrontar o West Brom.

Menos sorte teve o West Ham, que caiu aos pés do Bristol City, do Championship, com uma derrota por 1-0 – empate a uma bola no primeiro jogo.

Tommy Conway fez o único golo da partida logo aos três minutos, Benrahma complicou ainda mais a vida aos hammers no início da segunda parte, ao ser expulso.

Nos restantes jogos do dia, o Birmingham ganhou ao Hull City (2-1), o Luton venceu em casa do Bolton (2-1) e o Newport bateu o Eastleigh, por 3-1.