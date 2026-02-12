Agora sim, é oficial. Thomas Tuchel prolonga o vínculo enquanto selecionador de Inglaterra até junho de 2028.

Através de um comunicado a Federação Inglesa de Futebol (FA) comunicou a renovação do técnico alemão, que está no cargo desde outubro de 2024. Quer isto dizer que o objetivo passa por manter Tuchel à frente da seleção dos «três leões» até ao próximo Campeonato da Europa, precisamente em 2028.

«Estou muito feliz por renovar o meu contrato com a Inglaterra. Não é segredo para ninguém que adorei cada minuto que trabalhei com os jogadores e treinadores, até agora. Mal posso esperar para liderá-los no Mundial 2026. É uma oportunidade incrível e vamos fazer de tudo para honrar o país», refere.

Recorde-se que a Inglaterra se qualificou para o Campeonato do Mundo com um registo imaculado de oito vitórias em oito jogos, sendo que não sofreu qualquer golo e marcou em 22 ocasiões.