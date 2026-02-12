OFICIAL: Tuchel prolonga vínculo enquanto selecionador de Inglaterra
Técnico fica com um contrato válido até junho de 2028, ou seja, até ao próximo Campeonato da Europa
Técnico fica com um contrato válido até junho de 2028, ou seja, até ao próximo Campeonato da Europa
Agora sim, é oficial. Thomas Tuchel prolonga o vínculo enquanto selecionador de Inglaterra até junho de 2028.
Através de um comunicado a Federação Inglesa de Futebol (FA) comunicou a renovação do técnico alemão, que está no cargo desde outubro de 2024. Quer isto dizer que o objetivo passa por manter Tuchel à frente da seleção dos «três leões» até ao próximo Campeonato da Europa, precisamente em 2028.
«Estou muito feliz por renovar o meu contrato com a Inglaterra. Não é segredo para ninguém que adorei cada minuto que trabalhei com os jogadores e treinadores, até agora. Mal posso esperar para liderá-los no Mundial 2026. É uma oportunidade incrível e vamos fazer de tudo para honrar o país», refere.
Recorde-se que a Inglaterra se qualificou para o Campeonato do Mundo com um registo imaculado de oito vitórias em oito jogos, sendo que não sofreu qualquer golo e marcou em 22 ocasiões.
FA CEO Mark Bullingham reflected on the news that Thomas Tuchel has extended his contract as @England men's senior head coach 🏴— The FA (@FA) February 12, 2026