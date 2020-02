Chris Willock, jogador cedido pelo Benfica, fez nesta terça-feira o primeiro golo no Championship de Inglaterra. Após meia época sem jogar pela equipa principal do West Bromwich, o extremo mudou-se para o Huddersfield e marcou ao quinto jogo pela nova equipa.



O jogador de 22 anos dos quadros encarnados abriu caminho para a vitória frente ao Bristol (2-1) com um belo golo.

Nos outros jogos de hoje, destaque para o golo de Tiago Silva, garantindo o triunfo do Nottingham Forest na visita ao Cardiff City (0-1). O médio foi titular, tal como Yuri Ribeiro e Tobias Figueiredo, enquanto Alfa Semedo saiu do banco no início da segunda parte.



O Nottingham Forest ocupa a terceira posição na tabela classificativa, a dez pontos do líder West Bromwich Albion, que bateu o Preston North End (2-0) com os contributos de Krovinovic e Matheus Pereira.