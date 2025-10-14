Já imaginou um cenário em que uma equipa do segundo escalão do futebol inglês consegue chegar à final da Liga dos Campeões? Bem, para Tom Brady esse é o «sonho» e está bem vivo.

Em declarações ao The Sun, Tom Wagner, co-proprietário do Birmingham, abordou o futuro do clube e assegurou que é apenas um «gigante adormecido». Além disso, referiu que não torce contra o Aston Villa, rival eterno, e apontou mesmo a um encontro decisivo na Champions diante dos «villains».

«Vejo o Birmingham como um gigante adormecido que andou a passar despercebido. Desde o início, achei incompreensível que a equipa homónima da segunda maior cidade de Inglaterra não estivesse na elite do futebol inglês», começou por referir.

«Claro, é um grande prazer ver o sofrimento do rival da cidade. Respeito isso, é o que torna a coisa grande. Mas se eu torcesse contra eles, estaria a diminuir a qualidade do futebol de Birmingham. Quanto mais atenção for dada às rivalidades da cidade, mais investimento teremos cá. Para mim, o cenário de sonho seria uma final da Liga dos Campeões contra o Aston Villa», acrescentou.

