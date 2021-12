Antonio Conte está a construir uma máquina competitiva em Londres. O Liverpool que o diga. O Tottenham voltou a ser forte e a jogar de igual para igual com os melhores de Inglaterra, como são os reds. 2-2 em Londres, muita qualidade de parte a parte e polémica que chegue.



Depois de Harry Kane fazer o seu segundo golo na Premier League (e o 230º pelo Tottenham), o Liverpool reagiu e chegou ao empate por Diogo Jota. Belo cabeceamento do português para o golo 11 na temporada.



VÍDEO: o cabeceamento de Diogo Jota para o 1-1

A polémica esteve presente em várias ocasiões, mas há dois momentos em que é difícil perceber a inação do VAR e do árbitro. Há faltas claras para penálti em cada uma das áreas. Primeiro num atropelo sobre Diogo Jota e depois num empurrão ostensivo ao renascido Dele Alli.



Nada assinalado, com a agravante deste segundo lance ter acabado por dar o segundo golo ao Liverpool. Antes de Andy Robertson marcar, a bola ainda bate na mão de Mo Salah, mas também isso escapou às malhas da justiça.



O mesmo Robertson acabou por ser expulso, após uma entrada descabida sobre Ndombèlé, e o Tottenham chegou ao 2-2 depois de um falhanço raro de Alison Becker, que até estava a ser um dos melhores em campo.



O Manchester City ficou a rir-se e já tem três pontos de avanço sobre o Liverpool.



VÍDEO: Alisson falha e Son faz o 2-2