José Mourinho pode esboçar um sorriso, ainda que discreto. Harry Kane, a principal referência ofensiva dos Spurs, começou a recuperação no campo, o que indica uma melhoria no estado clínico do avançado internacional inglês.

No boletim clínico divulgado pelo clube, está também Son, que está no início da sua recuperação após a cirurgia a que foi submetido.

O Tottenham tem, ainda, Sessegnon e Sissoko a realizar trabalho condicionado no relvado e já pode contar com o defesa central Juan Foyth.