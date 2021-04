O Tottenham de José Mourinho empatou nesta sexta-feira em Liverpool frente ao Everton (2-2), em encontro referente à 32.ª jornada da Premier League. Gylfi Sigurdsson e Harry Kane bisaram no encontro.



Kane marcou primeiro (27m), aproveitando uma falha na defensiva contrária. Porém, a equipa da casa chegou rapidamente ao empate na sequência de uma grande penalidade duvidosa, a punir uma pretensa falta sobre James Rodríguez. O islandês Gylfi Sigurdsson não perdoou (31m).



Na etapa complementar, o Tottenham subiu de produção mas seria o Everton a marcar novamente, mais uma vez pelo islandês Gylfi Sigurdsson, que concluiu da melhor forma um excelente lance de ataque (62m).



Porém, quem tem Harry Kane nunca dá um jogo como perdido e o internacional inglês agradeceu uma atrapalhação do último reduto do Everton para fuzilar Pickford e fazer o 2-2 final, ao minuto 68.



Com este resultado, o Tottenham mantém o sétimo lugar, com um ponto de vantagem sobre o Everton, embora a equipa de Carlo Ancelotti tenha um jogo a menos.