Gugliemo Vicario realizou no último sábado um esforço verdadeiramente inacreditável, ao jogar 60 minutos com um osso partido e ajudando o Tottenham na goleada por 4-0 sobre o Manchester City.

A confirmação foi dada pelo próprio nas redes sociais, com uma fotografia a acompanhar o texto e a explicação de toda a questão, que culminou com uma cirurgia logo no dia seguinte ao encontro.

«Às vezes o futebol leva-nos até aos pontos mais altos, mas também é capaz de nos proporcionar desafios inacreditáveis. No último sábado joguei 60 minutos no Etihad com um osso partido no joelho, dando tudo pela equipa. Infelizmente não houve volta a dar e tive de ser operado», pode ler-se.

«Um agradecimento especial aos médicos e restante staff. A operação correu bem e a partir de amanhã vou trabalhar para voltar mais forte e pronto para dar tudo pelo Tottenham outra vez», acrescenta o guardião italiano.

