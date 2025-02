Radu Dragusin, defesa central do Tottenham, vai ser operado a uma lesão no ligamento anterior cruzado do joelho direito, contraída no encontro dos «spurs» diante do Elfsborg para a Liga Europa.

O jogador de 23 anos entrou ao intervalo na partida e teve de ser substituído aos 66 minutos por lesão.

«Radu será acompanhado pelo nosso corpo clínico, para avaliar quando poderá regressar aos treinos”, indicou o emblema inglês.

Esta temporada o defesa alinhou em 28 jogos pelos «spurs», ficando agora o seu regresso aos relvados imprevisível, sendo certo, que o jogador deverá falhar o restante da temporada.