Inglaterra: Tottenham de Palhinha passeia no reduto do Everton de Beto
Spurs vencem por três bolas
O Tottenham atropelou este sábado o Everton, por 3-0, em jogo da nona jornada da Premier League.
Na primeira parte, no Hill Dickinson Stadium, a nova casa do Everton, o Tottenham conseguiu colocar-se com uma vantagem tranquila, depois do bis de Micky van de Ven, aos 19 e 45+6 minutos. Jake O'Brien ainda marcou para o Everton, aos 25m, mas viu o golo ser anulado por fora de jogo.
Já perto do final do encontro, ao minuto 89, Pape Matar Sarr agradeceu a assistência de Richarlison e selou o marcador.
O português Beto foi titular no lado do Everton e deixou o relvado aos 66 minutos. João Palhinha foi titular e totalista no lado do Tottenham.
No que toca à classificação, o Tottenham está em terceiro lugar, com 17 pontos. O Everton somou a segunda derrota consecutiva e segue em 14.º, com 11.