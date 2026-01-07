Se a vida já não estava fácil para Thomas Frank no Tottenham, pior ficou esta quarta-feira depois da derrota em Bournemouth (3-2) e de um episódio embaraçoso. E tudo por causa de um copo de papel. Isso mesmo, um mero copo de papel.

Tudo aconteceu antes do jogo no Vitality Stadium. Em pleno relvado, o treinador dos spurs aproveitou o momento para tomar um café. O problema é que o copo que utilizou para o fazer tinha o símbolo do… Arsenal, que é só o maior rival do Tottenham.

Thomas Frank was spotted drinking from an Arsenal cup before Spurs' defeat to Bournemouth 😬 pic.twitter.com/XxmLV156X6 — BBC Sport (@BBCSport) January 7, 2026

«Não reparei nisso, de todo. Seria estúpido da minha parte utilizar um copo com o símbolo do Arsenal», disse o treinador dinamarquês após o encontro, antes de lamentar o facto de ter de comentar o episódio.

«Estamos claramente a ir na direção errada se nos preocuparmos com o facto de eu ter um copo com o símbolo de outro clube. Claro que não faria isso (propositadamente), seria mesmo muito estúpido», salientou.

O equívoco explica-se por o Arsenal ter visitado a casa do Bournemouth no passado sábado. Alguns copos personalizados com o logotipo dos gunners ficaram no balneário do Vitality Stadium, e um deles acabou nas mãos do treinador do Tottenham.

Pode parecer coisa pouca, mas para uma equipa que só ganhou um dos últimos seis jogos que disputou, todos os pormenores contam. E, já se sabe, os adeptos adoram pormenores. Os bons e os mais embaraçosos.