Harry Kane lesionou-se na temporada passada e José Mourinho teve dificuldade em substituir o inglês, por não ter outro avançado de raiz no plantel.

Agora, o treinador português confirmou que o Tottenham pretende avançar para a contratação de uma alternativa a Kane. «Eu quero um avançado, preciso de um avançado. Mas quero deixar bem claro que o clube - se quiserem colocar o clube ou a estrutura acima de mim - sabe que preciso de um avançado e eles também querem», adiantou Mourinho na antevisão da primeira jornada da Premier League.

O treinador dos spurs assumiu que o clube não pode «gastar uma fortuna em jogadores», mas «não inveja» os rivais, como o Chelsea, que já investiu mais de 200 milhões de euros neste mercado.

O Tottenham já anunciou as contratações do guarda-redes Joe Hart, a custo zero, do lateral direito Matt Doherty (ex-Wolves) e do médio Pierre-Emile Hojbjerg (ex-Southampton).