O jovem avançado Troy Parrott, do Tottenham, foi operado para retirar o apêndice e só volta a treinar no final de junho, anunciou hoje o clube treinado pelo português José Mourinho.

«Descobriu-se que o jovem ponta de lança tinha sintomas iniciais de apendicite, depois de relatar dor abdominal à nossa equipa técnica. Agora vai entrar num período de recuperação, antes de começar a reabilitação e regressar aos treinos no final de junho», lê-se no site dos Spurs.

Com esta baixa, Mourinho perde mais uma opção para o ataque. Apesar de atuar na equipa de reservas, o irlandês de 18 anos já foi convocado para três jogos da equipa principal do Tottenham na Premier League, tendo jogado alguns minutos no final de duas partidas, frente ao Burnley e ao Wolverhampton.