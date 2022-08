O Tottenham venceu o Nottingham Forest por 2-0, graças a um bis de Harry Kane.

Na visita do spurs a Nottingham, o avançado inglês inaugurou o marcador logo aos cinco minutos. Na segunda parte, Kane viu Henderson negar-lhe um golo de penálti, com uma defesa enorme.

Contudo, Kane não se deixou afetar pelo lance e aos 81m bisou, após uma bela assistência de trivela de Richarlison, assegurando o triunfo da equipa de Conte.

Com esta vitória, o Tottenham iguala o Manchester City no segundo lugar da Premier League, com 10 pontos em três jogos, apenas dois atrás do líder Arsenal.