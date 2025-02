Kevin Danso, defesa internacional austríaco, vai juntar-se ao Tottenham até ao final da época a título de empréstimo, com compra obrigatória findo esse período por 25 milhões de euros e um contrato válido até junho de 2030.

O defesa central de 26 anos fez formação no emblema alemão Augsburg, tendo no currículo a passagem pelo campeonato inglês a título de empréstimo, no Southampton (2019/20), regressou à Alemanha para vestir as cores do Düsseldorf (2020/21), e desde 2021 que se encontrava no Lens, da primeira liga Francesa.

Depois de estar quase fechado no Wolverhampton de Vítor Pereira, Kevin regressa a Inglaterra para jogar ao serviço dos Spurs, deixando o campeonato francês, onde apontou ao serviço do Lens cinco golos e três assistências, em 128 jogos realizados.