Igor Tudor está no olho do furacão em Inglaterra, após uma substituição bastante polémica no jogo entre Atlético Madrid e Tottenham, a contar para a primeira mão dos «oitavos» da Liga dos Campeões.

O técnico dos spurs decidiu tirar Antonín Kinsky de campo aos 17 minutos, após dois erros individuais e três golos sofridos num curto espaço de tempo contra os colchoneros. Ora, essa decisão não caiu nada bem a diversos comentadores, muitos deles antigos jogadores, como o caso de Joe Hart.

Em declarações à TNT Sports, o antigo guardião do Tottenham destacou a falta de empatia do técnico no momento da troca e reforçou a ideia de que Tudor nem sequer «olhou» para o seu jogador quando este se dirigia para os balneários.

«Todo o estádio ficou com pena dele. O Kinsky passa pelo Igor Tudor e nem sequer olha para ele. Se aquilo é gestão de homens então fico perplexo. Ficou ali quieto como se nada tivesse acontecido. Esta equipa do Tottenham está completamente desorganizada, neste momento», considera.

Peter Schmeichel vai mais longe e refere mesmo que Igor Tudor «matou» a carreira do ainda jovem guarda-redes checo. Recorde-se que este foi apenas o terceiro jogo de Kinsky pelo Tottenham, depois de dois jogos na Taça da Liga Inglesa.

«Tenho muita pena do que aconteceu. Claro que cometeu erros e estava a custar a vitória à equipa, mas não é que o Tottenham tivesse hipóteses de ganhar. Foi uma exibição terrível. Mas quando tudo acontece, olhas para o relógio e o que faz o Igor Tudor? Tira-o de campo. O que ele fez ali foi matar a carreira do jogador, vai ser preciso muito para ultrapassar esta situação», afirma.

Já esta terça-feira, De Gea saiu em defesa do guardião dos spurs, estreante na Liga dos Campeões, pedindo para que este mantenha a «cabeça levantada», apesar da difícil posição que desempenha dentro de campo