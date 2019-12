José Mourinho não saiu satisfeito com o empate do Tottenham em Norwich, último classificado da Premier League, e logo após o jogo salientou os erros da equipa de uma forma curiosa.

«Se a Amazon quiser, poderá fazer um episódio com os nossos erros defensivos e os golos que sofremos», afirmou o técnico do Tottenham, numa referência à série que a distribuidora está a fazer sobre a época do clube londrino.

«Cometemos os mesmos erros defensivos na primeira e na segunda parte. Estivemos muito mal ao conceder os dois golos. Quando marcas dois golos fora, tens de vencer. Não ganhámos devido aos erros defensivos», afirmou Mourinho na flash interview pós-jogo.

