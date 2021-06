José Mourinho já é treinador da Roma, mas não esquece a forma como saiu do Tottenham, como se pode ver pela entrevista que o técnico português deu ao apresentador James Corden, para o The Sun.

«Se me perguntares quantos títulos eu ganhei na carreira, eu digo: 25 títulos e meio», começou por dizer Mourinho, explicando em seguida: «O meio é aquela final que eu não disputei pelo Tottenham.»

Recorde-se que o técnico foi despedido dos Spurs a apenas uma semana da final da Taça da Liga, que o Tottenham disputou (e perdeu) frente ao Manchester City.

«Se perguntarem ao Sir Alex [Ferguson] que disputou… nem sei… 50 finais, se perguntarem ao Pep, se perguntarem a quem já jogou muitas finais, todos vão dizer que jogar uma final é um sonho e não interessa se é a primeira, a 20.ª ou a 50.ª. Uma final é sempre um sonho, uma final em Wembley é mais do que um sonho. Ter a possibilidade de ganhar um troféu num clube que não tem muitos é um sonho a dobrar», frisou Mourinho.

«Sou o tipo de pessoa que quando deixa um clube fecha a porta e deseja boa sorte, para, de uma forma estranha digo que tenho 25 troféus e meio porque é algo que marca a minha carreira, não disputar uma final que ganhei o direito de jogar», acrescentou.

Questionado sobre se pediu para ainda disputar a final e sair como vencedor, o técnico respondeu: «Essa decisão não me cabia a mim.»

«É disparatado dizer que iríamos vencer esse jogo, mas a verdade é que jogámos três vezes com o Manchester City e ganhámos duas», apontou.

Ainda sobre o tempo em que trabalhou no Tottenham, Mourinho falou sobre Harry Kane. «É óbvio que é um dos melhores avançados o mundo. Gostei muito de trabalhar com ele no Tottenham a nível individual e na parceria com Son.»

Sobre o futuro do jogador, Mourinho acrescentou: «Acho que ele deve jogar onde é feliz e acho que ele é feliz em Inglaterra. Ele é muito jogador de Premier League.»