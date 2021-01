O Tottenham tem esta quinta-feira um importante jogo da Liga Inglesa, na receção ao Liverpool, pelo que Mourinho não deve surpreender e seguramente vai colocar o capitão Hugo Lloris na baliza. De qualquer das formas, se dúvidas tivesse, o último treino da equipa terá servido para lhe mostrar que não é a melhor altura para apostar em Joe Hart entre os postes.

O guarda-redes suplente do Tottenham foi basicamente vítima de bullying dos companheiros na última sessão de trabalho, sofrendo vários golos de penálti... a maior parte do quais marcado à Panenka. Parecia que estavam a gozar com ele.